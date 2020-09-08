MLCC二哥華新科（2492）擴張動作頻頻，繼去年11月在中壢工業區獵地擴建總部之後，8日再公告，透過高雄橋頭地方法院減價拍賣競標，取得高雄路竹近2萬坪廠務設施及設備，總交易金額高達8.62億元，業界猜測，華新科將在高雄路竹投入擴產計畫。

華新科今年以來動作不斷，除了拿下閎暉（3311）26％股權，成為第一大股東，擴產動作更是不停歇，業界解讀，國巨合併基美（KEMET）之後，產品結構有70％往高階傾斜，晶片電阻、鉭質電容高居全球第一，對價格更有抵抗力，國巨的併購動作，迫使華新科持續擴產因應。

華新科去年11月，買下中壢工業區土地，規畫擴建總部及廠務設施，時隔不到一年，8日公告斥資8.62億元，標下高雄路竹路科段2筆建物及廠務設施及設備等24筆動產，根據華新科的公告，建築物面積達1.87萬坪，並已在當天繳交1.57億元投標保證金。

華新科目前稼動率達90％，由於瓶頸段產能已滿，可以說目前已經是趨近滿載階段，華新科在券商舉辦的法說會上，多次強調5G、IoT及車用電子對被動元件的中長期激勵效果，因此在擴產動作上轉趨積極。

(工商 )