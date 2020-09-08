影響40萬保險業務大軍工作權的新規定來了。金管會8日表示將預告草案，明訂除了業務員證照考試作弊或重大違規、未依規定上滿教育時數及犯法外，保險公司或保經代只能對自家業務員，處以三個月以上到一年以下的停止招攬，不能再撤銷業務員登錄。

以往如業務員替其他家保險公司招攬保單，一經原公司發現，可以撤銷登錄，亦或散布不實言論或文宣，擾亂金融秩序或其他家公司營運、信譽，亦或是沒有向保戶說明投資型保單的重要事項告知書，都會被撤銷登錄，一旦被撤銷登錄，未超過三年，就不得再登錄新的保險公司，等於三年不得再從事保險業務，被批評權力過大，且有業務主管反應自己帶單位跳槽其他公司後，被原公司依行銷疏失等撤銷登錄，是被挾怨報負。

在立法院舉行公聽會後，保險局表示近期就會預告「保險業務員管理規則」，第一是將考照規定年滿20歲，改為應成年，預留未來成年年齡可能改變的空間；其次是原本業務員被撤銷登錄的三年間，或被停止招攬期間，不得再從事任一類保險業務招攬，也改為限同類保險業務，即以前壽險業務員被撤銷登錄未滿三年，連產險務員也不能作，未來則是撤銷壽險登錄，還可以改作產險業務員。

三是新增參加業務員考試時有重大違規或作弊，因為事關操守與專業，一經發現或事後被舉證，就會被撤銷登錄。

四是原本19條有17款態樣，如誇大不實行銷、散播不實謠言等，依情節輕重，保險公司可對自家業務員給予停招三個月以上到一年以下的處份，也可撤銷其登錄，這次修正案則刪去撤銷登錄，保留停招處份；另外就是原本被處份停止招攬的時間累計達二年以上，也會被撤銷登錄，亦改為最近五年內累計停招時間達二年以上，才會被撤銷登錄。

也就是說除非考業務員時作弊、沒有依法規接受教育訓練，及五年內被停招累計達二年以上，保險公司才能撤銷業務員登錄。草案預計預告60天。

(工商 )