（廣三SOGO百貨25周年慶9/10至9/15舉辦全館VIP預購會，9/16正式開打！圖／曾麗芳）

台中百貨周年慶即將開打！其中，廣三SOGO百貨25周年慶9/10至9/15舉辦全館VIP預購會，9/16正式開打！廣三SOGO總經理孫士春表示，今年首度結合線上購物網，最低下殺2.4折起，以及超夯網店「MiFresa」、「未來實驗室」實體店櫃獨家進駐，更推出台灣知名平面設計師「田修銓」獨家設計的太空狂潮系列來店禮吸客，整檔業績目標挑戰18.2億元，年成長3％。

孫士春表示，今年前八月業績32億元、衰退約8％，下半年就靠周年慶檔期衝刺業績，全年業績力拚與去年持平或衰退幅度縮小。

2016年因為4張捷運宣導海報掀起風潮的-台灣知名平面設計師「田修銓」，在廣三SOGO 25周年慶中，將以「火箭」、「太空」、「星球」為三大元素為主軸，最吸眼球的就是將掀起太空狂潮的「卡友限定周周來店禮」，結合時下最夯的科技感，要讓消費者滿足及收集；除推出超過10萬組化妝品及萬件全館獨家商品之外，另祭出「全館滿千送百」、「聯名卡獨家再加碼」及「樓面再加碼回饋」等活動催買氣。

此外，Smart Card卡友可享五大好禮送，第一禮「每月11號會員日點數2倍送」；第二禮「卡友限定來店禮」；第三禮「獨享抽」bgreen-uChair優愜意運動舒眠椅、LG智慧電子衣櫃及福容大飯店-淡水漁人碼頭豪華海景家庭住宿券等超值萬元以上大獎；第四禮「周周再抽」Blueair空氣清淨機；第五禮「中秋連假加碼天天抽」象印分離式鐵板燒烤組。

廣三SOGO預購會於9/10至9/15展開，推出10萬組化妝品暢銷特惠組外，化妝品滿2,000送200元廣三SOGO商品禮券外，滿萬再加送400元、全館也祭出滿3,000送300元禮券、名品/珠寶/大家電單樓層滿5,000送500禮券；另持廣三SOGO聯名卡當日刷滿10萬送2000獨家再加送2000元禮券，單筆滿萬分期再加送100元。

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