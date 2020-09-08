台中百貨業者上半年業績普遍受到疫情衝擊而衰減，為了力拼業績逆轉正，大遠百、中友百貨、廣三SOGO等三家百貨業者，今年同步於9/10起舉辦周年慶全館VIP預購會，期望延續7、8兩個月報復性消費力道，帶動周年慶整檔業績分別成長3～10％。

其中，台中大遠百9/10至9/23開放VIP預購期間同享正檔加碼，全館累計滿5,000送500，其中化妝品/內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000送2百、單筆1萬再送300，國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000。整檔周年慶業績目標挑戰30億元，年增約5％。

大遠百台中店長藍卓成表示，上半年業績原本仍衰退，7、8兩個月在國人無法出國、25-35歲的年輕族群轉而購買精品犒賞自己，帶動精品業績明顯成長，前八月營收已達86.1億元（含稅），年增約1％；若周年慶檔期業績如期達標，今年整體營收有機會成長2～3％、挑戰136.5億元（含稅）。

大遠百看準中部金字塔客層的精品消費力，9/11下午3點將舉辦「Cest la vie花漾人生，法式浪漫」精品之日活動，為買氣助陣打造法式花店布景，並邀請VIP顧客為座上賓，各大精品品牌聯合獻出限定珠寶作品，滿額再送浪漫花束及現泡飲。

另外，當日延續「Cest la vie花漾人生，法式浪漫」精品活動，加碼再祭「BREAKOUT飾代崛起品牌聯合飾品配件展」，特別邀請到活動大使9m88及高爾宣站台，展示GEORG JENSEN喬治傑生、GRAND SEIKO、LONGINES浪琴表、La Casa Del Artesano手工藝匠之家、MONTBLANC萬寶龍、PANDORA、TASAKI七大名品，並分享平常穿搭的時尚觀點，搭配國際精品區高門檻單櫃滿100萬加送1萬、300萬加送5萬，世界名品單櫃滿20萬贈2千，可望為百貨奪得業績好彩頭。

此外，台中大遠百為炒熱周年慶買氣，近期許多改裝新櫃登場，例如二樓ALLSAINTS專櫃，主打騎士皮衣及個性軍靴，原創手繪印花創新大膽；六樓男裝部門全新改裝，將紳士西裝區重新定位，以「時尚設計、運動服飾、獨家款式、流行科技」為概念，匯集年輕族群喜愛的品牌進駐，包含日本街頭品牌ABC-MART GRAND STAGE、以及義大利運動品牌ellesse、英國知名服飾Baker Street貝克街！

(工商 )