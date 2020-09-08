比特犬是一種攻擊性特別強的犬隻，在各國也頻傳比特犬攻擊人類，或他人家犬事件。近日瑞豐夜市更發生一起比特犬咬死貴賓狗的駭聞，案發現場鮮血滿地。不過一名網友表示「比特犬不是不好，不好的飼主。」透露其實是飼主「激化式飼養方式」導致。而動物專家王政力也指出，比特犬其實生性溫和，「並不是見狗就咬，全看主人怎麼教。」

比特犬緊咬貴賓狗不放，血流成河，飼主相當不捨，而事後對方的態度更讓他不滿。（圖／翻攝自Dcard）

近日在高雄瑞豐夜市，眾飼養的貴賓狗「露露」慘遭未繫繩比特犬瘋狂撕咬至上下顎斷裂，現場留下大灘血跡，兇猛的比特犬緊咬狗狗不放，最後得靠3個大男人才將其壓制在地。不僅畫面驚悚，民眾愛犬「露露」更在搶救這27小時候宣告不治，令飼主相當心痛。

事件曝光後，不少網友紛紛檢討飼主未繫繩的行為，甚至認為台灣根本不該養比特犬。不過一位網友在Dcard上發文表示，「狗是無辜的，有問題的是人」。該網友說，比特犬擁有十分厚實的皮膚，咬合力十分驚人，比特犬咬合力能達到80公斤的力道，但「比特犬並不是不好，不好的是飼主」。他強調，「（飼主）明知到比特犬具有攻擊性，那帶出門為什麼不牽繩？這樣這些飼主到底憑什麼飼養比特犬呢？看到比特犬咬死其他犬隻的事件看了就很痛心。」

根據三立新聞報導，曾任獸醫的動物專家王政力受訪表示，雖然比特犬是人類當初為了鬥狗所培育出來的兇猛品種，但比特犬本身其實並不恐怖，在世界各地有很多家庭飼養的寵物比特犬都是很聽話溫和的。不過在台灣，許多飼主未能好好教育自家比特犬，甚至還刻意透過激化式的訓練，增加犬隻的攻擊性，讓牠們變得兇暴。

王政力說，「人類玩鬥狗很殘忍，狗咬到四肢殘廢很常見。」有些鬥狗的飼主會抓一般的狗給比特犬當沙包練習，培養牠們看到其他犬隻就想攻擊的習性，「但比特犬並不是見狗就咬，全看主人怎麼教」。王政力指出，比特犬飼主應該深入了解這種狗的特性，用正確的方式訓練牠們，才能防止傷人意外再度發生。

(中時新聞網)