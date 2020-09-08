新北市6歲楊姓男童因父母離異、媽媽又遠嫁高雄，交由魏姓外婆照顧，卻遭外婆長期凌虐，不僅曾以繩子、鐵絲、鞋帶等物鍊脖，還經常被不求人、掃把等物毆打，甚至拿剪刀拔除男童指甲；新北地院今審結，依凌虐幼童發展致死罪，判魏姓外婆無期徒刑，可上訴。

去年10月31日晚間，新北市消防員獲報男童在浴室摔倒，頭部重創陷入昏迷，送醫後不治身亡；外婆向警方供稱，當時正幫孫子洗澡，途中關瓦斯時，突然聽到巨大撞擊聲，衝回浴室後驚見孫子臉部撞到馬桶，一時疏忽才會不慎釀成意外。

不過院方發現，男童骨瘦如柴，嚴重營養不良，且身上有多處燙傷、破皮及潰爛的傷口，疑似遭長期虐待，檢警深入追查，懷疑魏姓外婆長期對男童施虐，不僅經常拿掃把、不求人等物毆打男童，還曾拿剪刀拔光10隻指甲，手段凶殘。

新北地院今審結，認定魏姓外婆犯後無悔意，且手段凶殘，依凌虐幼童發展致死罪，判她無期徒刑，全案可上訴。

(中時 )