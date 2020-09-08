清水紫雲巖8日舉行中元普渡，冰雕吸引信徒駐足圍觀。（清水紫雲巖提供／陳淑娥台中傳真）

清水紫雲巖8日舉行中元普渡，主委吳勝隆祈求風調雨順、國泰民安，副市長陳子敬、市議長張清照均共襄盛舉。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖今年中元普渡供品近2000桌，一字排開十分壯觀。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖8日舉行中元普渡。（陳淑娥攝）

台中市清水紫雲巖8日舉行一年一度的中元普渡盛事，爐主為橋頭里，頭家則是南寧及海風里，今年供品高達1950桌，一字排開十分壯觀，冰雕在入夜打燈後十分吸睛。主委吳勝隆祈求風調雨順、國泰民安，副市長陳子敬、市議長張清照均共襄盛舉。

紫雲巖是清水最大的信仰中心，今年中元普渡爐主為橋頭里，頭家則是南寧及海風里，信徒們下午3時許開始張羅供品，現場除了近2000桌供品外，還有貢豬、羔羊及滿漢全席，明年則為西社、楊厝、田寮及靈泉里，明天將擲筊決定爐主。

吳勝隆指出，紫雲巖中元普渡由32里輪流承辦，其中冰雕十分有看頭，今年已邁入第20年，許多宮廟都已經取消了，但廟方一直秉持傳統，入夜打燈後美不勝收，令信徒看的直呼好過癮！

總幹事吳德勝指出，今年贊普有4000多份，信徒若沒有帶回家，將會捐給弱勢團體，依照往年，大約有3成都會捐出去。另外，1萬2500公斤的白米也會捐給育幼院、療養院及老人院等單位。

由於紫雲巖中元普渡入夜後，周邊有許多攤販做生意，現場十分熱鬧，清水警分局也派出人力加強巡邏，以維護民眾安全。

(中時 )