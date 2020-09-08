廣大的蘋果迷有福了！受到新冠疫情的影響，蘋果最新5G iPhone多次傳出延遲上市消息，最近傳出蘋果打算9月中啟動生產。

日經新聞報導，蘋果5G iPhone生產受延誤的時間已從數月縮短至數周，第一款5G iPhone的生產作業預計9月中啟動，最快9月底至10月初實現逐步量產。而消息人士表示，原本蘋果已向供應商預訂至少8000萬支5G iPhone零件，但受疫情拖累，今年蘋果實際產量可能落在7300萬至7400萬支間，其餘的將延後至2021年初生產。

先前報導指出，蘋果原本預計今年將推出4款5G iPhone，螢幕尺寸分別為5.4英吋、6.1英吋和6.7英吋，全數採用OLED螢幕。但日經新聞報導指出，生產作業至少從一種型號開始，其中又以6.1 英吋iPhone生產比重最高，約佔總訂單的40%。即4款iPhone生產時間不同，而鴻海、和碩及緯創等蘋果供應鏈已加緊腳步備貨，產線在經過認證後，將進入大規模生產模式，預計將在10月初左右進行。

GF Securities分析師Jeff Pu表示，蘋果押注5G iPhone有助於推動銷售增長，他認為，儘管今年疫情當頭，蘋果仍保留來自供應鏈的穩健訂單，我們認為最終生產不會受到太大干擾，目前來看，這種延遲是可​控的。」

GF Securities認為蘋果的iPhone銷量將重回增長，尤其是今年年底前推出的所有5G iPhone型號，將有助於蘋果推動整體銷量，預計今年將達 1.9億支，並在2021年達到2.15億支。

(中時新聞網)