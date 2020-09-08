富達國際最新發表的投資觀點中，富達國際兩位首席投資長 AndrewMcCaffery 及 Romain Boscher 分析在市場情緒是敏感善變並表示，目前市場龍頭股選擇愈來愈少，拓寬投資目標至。目前市場龍頭股選擇愈來愈少，拓寬投資目標至中小型股，將有助投資者多元化投資組合。

富達國際全球資產管理首席投資長Andrew McCaffery指出，「每股盈餘（EPS）是近月推動市場表現的主要動力，尤其是集中在美國五大科技股的表現上。這些科技股推升了美股，漲幅更是自1984年以來從未於8月份見過的。然而，價值型股份合計的每股盈餘按年下跌50％，成長型股份合計的每股盈餘則下跌15％。美國市場與全球其他市場的每股盈餘跌幅也出現不同步的情況，美股的每股盈餘按年約下跌三分之一，其他市場則下跌50％。

Andrew McCaffery也表示，目前市場龍頭股選擇愈來愈少，拓寬投資目標至中小型股，將有助投資者多元化投資組合，尤其是對那些偏好成長型的投資者。這也有助投資者避免於落入如在部分銀行股及地產股出現的價值陷阱，並可保存實力，以捕捉某些類股持續下跌時出現的投資機會，如航空業及飛機製造業。另外，最近在歐洲及亞洲市場發現的投資機會較美國市場為多。

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