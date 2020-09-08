回收紙雜質轉生能源 永豐餘利用沼氣發電及零燃煤鍋爐 20:392020/09/08 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署長張子敬8日前往桃園永豐餘新屋廠，了解利用製程排放水中的有機物轉化為沼氣進行發電，及以有機製程餘料製作成燃料，取代化石燃料的使用，兼具將廢棄物轉化為能源與經濟效益。 張子敬表示，過去造紙業使用廢紙再製紙品時，廢紙散漿中的雜質淪為成廢棄物，但目前如永豐餘等業者，已開始運用造紙廢水做沼氣發電、廢棄物做固體再生燃料，用以供應烘乾紙漿的能源。 (工商 ) #永豐餘 #廢棄物 #雜質 #沼氣發電 #張子敬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 串聯價值鏈積極行動 國泰金獲天下企業公民獎 23:582020/09/04 財經 定檢影響 台塑四寶8月營收僅南亞續揚 17:222020/09/07 財經 班班有冷氣 蘇揆：全台10.6萬間教室共裝21萬台冷氣 16:432020/09/08 政治 光電發展失速 與綠的距離漸遠 04:102020/09/04 財經焦點 Mercedes-Benz全新工業4.0智能工廠Factory 56正式開始運作 率先生產新世代S-Class 13:542020/09/08 汽車情報-主題企劃 取得UL9540認證聯合再生 主打創儲能系統 15:352020/09/08 財經 金冠群 研發高速自動控制離心濾油機 04:102020/09/07 產業特刊 元寧 廠區內供氫設備開發有成 04:102020/09/07 產業特刊 國泰金落實ESG 奪天下企業獎 04:102020/09/07 金融．稅務 《熱門族群》千億電廠標案超補 中鼎、萬年清狂漲 10:342020/09/04 財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 老美為何想封殺大陸晶圓龍頭 一份關鍵報告揭密 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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