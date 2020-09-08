環保署長張子敬8日前往桃園永豐餘新屋廠，了解利用製程排放水中的有機物轉化為沼氣進行發電，及以有機製程餘料製作成燃料，取代化石燃料的使用，兼具將廢棄物轉化為能源與經濟效益。

張子敬表示，過去造紙業使用廢紙再製紙品時，廢紙散漿中的雜質淪為成廢棄物，但目前如永豐餘等業者，已開始運用造紙廢水做沼氣發電、廢棄物做固體再生燃料，用以供應烘乾紙漿的能源。

(工商 )