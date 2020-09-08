沙鹿、梧棲及清水區28處路口將設置「監視器」。（陳淑娥攝），

路口監視器是破案的利器，台中29個行政區搶著爭取設監視器，但市府預算有限，市議長張清照力爭台電協助金，在沙鹿、梧棲及清水區28處路口設置「監視器」，經費1400萬元，陸續於9、10兩個月進行施工，以維護地方治安。

「有監視器才有真相！」路口監視器是破案的利器，清水區許多里長反映，海線地區這幾年道路開闢很多，人口和來往車輛都增加，為了地方治安，非常有必要設置更多路口監視器。

張清照指出，台中市29個行政區搶著爭取設監視器，但市府預算有限，路口監視器每組動輒40多萬元價碼，讓市府吃不消，無法滿足各區需求；而台中港區有機場、港口及多處國道匝道，位居南來北往交通樞鈕，應裝置更多路口監視器。

張清照表示，他從上一屆擔任副議長任內爭設監視器不遺餘力，2016年爭取2000萬元經費於2017年施作33件；2017年爭取675萬元於2018年施作15件；2018年爭取440萬元經費於2019年施作8件；2019年爭取1400萬元經費於今年9、10兩個月將施作28件。

張清照表示，路口監視器要設在那裡，是由地方里長建議，他派服務處人員與里長到現場會勘後確認，希望每一分錢都用在刀口上。28處路口監視器地點包括沙鹿3處，清水區15處，以及台61線及國道3、4號重要匝道及路口，施工完成後將大幅提升地方治安。

(中時 )