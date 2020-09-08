讀賣巨人、中日龍今（8）日上演王牌投手對決，結果巨人以2比0勝中日，菅野智之拿下勝投，開幕戰起10連勝（0敗），日職史上第6人，前一位是2004年近鐵猛牛隊的岩隈久志。巨人隊史則為第2人，隊史紀錄是白俄投手須田博（Victor Starffin）在1938年所創的開幕戰起11連勝。

菅野知之今天主投7局，用101球，被擊出5支安打，送出6K，四壞球、觸身球各1次、無失分。第8局上因隊友吉川尚輝擊出二壘安打，輪到菅野打擊，教練團更換代打，讓菅野退場休息。後來吉川順利跑回本壘得分，今天他3打數3安打、跑回2分，幫了菅野大忙。

8局下巨人啟用牛棚，中川皓太、洋投德拉羅沙各投1局，中川中繼成功，德拉羅沙第10次救援成功。

菅野本季對中日隊先發3場都拿下勝投，主投25局均未失分，儼然成了中日隊的天敵。他在一軍8年，這是第7度單季2位數勝投，生涯累計97勝，只差3勝即可達成百勝。

此外，中日隊王牌投手大野雄大今天完投9局，被擊出6支安打，送出5K，有1次四壞球、失2分，是一場優質先發，可惜承擔敗投，也中斷個人連5場完投勝的紀錄。

(中時 )