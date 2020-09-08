貫勝實業董事長盧俊銘因為自己不能捐血，就以捐鞋表達心意，共計捐出300多雙鞋，很多民眾直呼「祝感心！」（盧金足攝）

農曆7月影響民眾捐血意願，加上暑假剛結束，衝擊捐血中心血源存量，警廣台中分台8日登高一呼，舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，號召民眾來捐血，貫勝實業董事長盧俊銘響應善行，但自己卻因不能捐血，大手筆捐出300多雙鞋，捐血截至下午5時，計有323人次、468袋捐血，達11萬7000cc捐血量，民眾愛心為捐血中心挹注熱血。

為落實防疫安心更開心，警廣台中分台舉辦的「空中傳愛、挽袖捐血」，今日在台中市黎明辦公區禮堂舉行，警廣台中分台除即時路況報導等交通服務，對公益活動更展現行動力，每次舉辦捐血活動，吸引民眾挽起袖子熱烈響應。

捐血活動中受民眾歡迎的是捐血還能拿到最夯的口罩國家隊生產的彩色口罩及各項好禮，其中，經營鞋業的貫勝實業董事長盧俊銘，因為自己不能捐血，就以捐鞋表達心意，共捐出300多雙鞋，1雙市價約1200元，很多民眾直呼「祝感心！」

盧俊銘說，他是在開車時剛好聽到警廣的廣播，自己很想奉獻一份心力，但因個人無法捐血，所以就捐出300多雙鞋子，一雙市價約1200元，每雙鞋子都是他滿滿的熱情。

警廣台中分台分台長鮑靜娜指出，為了落實防疫，捐血活動所有工作人員皆要求自我健康監控，全程佩戴口罩，並落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，確保捐血人在安全的環境中完成，讓捐血人更能安心捐血。

鮑靜娜感謝許多單位提供免費又好康的活動共襄盛舉，包括國際佛光會中華總會台中南屯第一分會，台中市政府警察局、交通部高速公路局中區養護工程分局、交通部公路總局第二區養護工程處、台中市政府消防局等單位。

(中時 )