近日陸美關係陷入低點，雙方的戰場也不斷擴大。先前不少美國專家呼籲，華府應將過往對台的「戰略模糊」政策改為「戰略清晰」，以嚇阻北京武統台灣的野心，現在專家們又開始討論「美國應不應該在外交上承認台灣？」有一派主張，華府應「立即」承認台灣；另一派則堅信，現在不是最佳時機。值得注意的是，雙方都未排除美國正式承認台灣的可能性。

美國《新聞周刊》（Newsweek）日前刊出2位意見領袖針對「美台關係正常化」的社論，分別呈現華府的2種主流意見。知名美籍華裔律師、《中國即將崩潰》作者章家敦（Gordon Chang）主張，華府應立刻在外交上承認「中華民國」，這不僅對台、美都有好處，也是嚇阻北京最有效的方式；前總統馬英九的老師、紐約大學法學院教授暨亞美法研究所創辦人孔傑榮（Jerome Cohen）則相信，美國一旦承認台灣，很可能將美中台三方拉入核戰，因此「循序漸進」推動美台關係才是最佳策略。

在〈避免戰爭、捍衛美國、承認台灣〉（Avoid War, Defend America, Recognize Taiwan）一文中，章家敦表示，美對中50年來的「接觸政策」明顯已經失敗。在美方扶植下，中國變成強國，如今卻在傳播致命病毒、實施種族滅絕、侵犯人權、攻擊鄰國意圖奪取領土、推崇掠奪性貿易政策、竊取智財權、企圖推翻現有體制等等，也成為美國國家安全最大的威脅。

反觀台灣，不僅地處關鍵戰略位置，有助鞏固美國的西方防線，更重要的是，支持台灣象徵增強美國對其核心價值及理想的承諾。事實上，美國不可能與北京建立長久關係，同時堅持自己的核心價值。且美國承認的多個國家如印度、尼泊爾、日本、菲利賓、越南、馬來西亞、印尼等，都與北京存在領土或領海主權爭議，既然如此，美國根本不須堅守「一個中國」原則，「兩個中國」也是可能的。

孔傑榮則在〈不要急著讓美台關係正常化〉（Don't Rush to Fully Normalize Relations With Taiwan）中強調，事實上，川普政府在過去的4年中鮮少注意台灣，僅持續軍售，並在多數「非官方」接觸中避免惹毛北京。直到川普為了競選連任，決定猛打「反中牌」，並頻向台遞橄欖枝，台灣才突然成為美中關係的關鍵點。

孔傑榮指出，這樣戲劇化的轉變，太過偏離1950年來美國採取的對中政策。他主張，美國應依循過往「逐步增加對台支持」的方式，持續強化美台在政治、經濟、教育、文化上的「非官方」合作，協助台灣提升國際參與，並確保台灣維繫既有外交關係。他相信，美國應拋棄「戰略模糊」策略，同時「明確但溫和」的表示，「如果台灣並未挑釁，卻遭到攻擊，美方會幫助台灣」。與正式承認台灣相較，這樣的作法事實上更能有效保護台灣的2300萬人民。

(中時 )