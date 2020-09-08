【完整版】命理師大亂鬥！藝人未來大事件誰說了算？！ 2020.09.07小明星大跟班

藝人謝忻去年和阿翔被抓包婚外情，重創形象，走出低潮後生活漸回正軌，今年初開始積極復工，日前她上節目《小明星大跟班》被命理專家算姻緣，想預測下一段戀情對象身分，未料雖然被指出42歲時會遇到意想不到的好姻緣，但也因為名字的關係，可能會毀了這段姻緣。

詹惟中算出謝忻下一段戀情可能會遇到高學歷的醫療業或科技業者，透露謝忻的夫妻宮太陰帶文昌，代表她本命會認識溫柔、會讀書的男孩，可惜又是文昌雙化忌，彼此可能為了身分造成阻礙，「會結婚的命，但遇到離婚的運」。

詹惟中算謝忻下一段姻緣。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YouTube）

詹惟中分析，謝忻41歲前流年的夫妻宮帶官司，會惹上不必要的是非，所幸目前看來已逃過一劫，42歲會有意想不到的好姻緣，年紀可能會大她個8、10歲，但對方身價、身分都很好。

詹惟中更說，謝忻的子女宮很旺，「性能力很強，吃得很重」，生的孩子非富即貴，但接著就補充：「可惜名字害了她。」強調謝忻這個名字不利於姻緣，又是單名，沒有第3個名字意味著40歲後，原本未來命中有好兒子，卻沒辦法擁有了，因此建議她改名叫「謝欣之」或「謝之欣」。

(中時新聞網)