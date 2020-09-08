大陸瓶裝水龍頭企業農夫山泉8日正式赴港上市，引爆市場投資者熱潮。農夫山泉招股價為21.5港元，盤中最高一度飆漲八成至39港元。截至收盤，農夫山泉漲53.95％，收報33.1港元，市值3,703億港元，已超過萬科、中海油、百威亞太、海底撈和交通銀行的市值。

多家投行也看好農夫山泉未來表現。香港信報報導，麥格理預估未來三年農夫山泉業績仍將保持增長，目標價為27港元。

麥格理稱，農夫山泉是中國消費品行業中領先者，於中國包裝飲用水行業中排名第一，市佔率21％，同時亦是非酒精飲料龍頭之一。報告指，中國人均用水量為每年18加侖，仍遠低於全球排名20個國家的平均34.6加侖，預計在消費高端化趨勢和健康意識普及化下，中國人均用水量將迎頭趕上，農夫山泉可望從中受惠，預計未來三年的收入和經營利潤年複合增長率分別可達15％和14％。

該行認為，農夫山泉的高端定位保障了其高利潤率，2019年調整後淨利潤率高達21.3％，預計未來幾年將繼續保持24％至25％的經營利潤率。

(工商 )