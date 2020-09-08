康軒文教集團董事長李萬吉遭爆料5日從大陸返台後，未遵守14天居家檢疫規定。對此新北市衛生局表示將依規定開罰10萬元至100萬元不等。康軒文教集團也緊急發出聲明回應，李萬吉也親上火線，對於擅自外出的行為致上歉意，也表示將尊重政府裁決。

據悉，康軒文教集團董事長李萬吉遭人爆料5日返台後，未依規定居家檢疫14天，不只外出運動，還前往公司開會，引起員工惶恐。新北市衛生局也證實，若李萬吉居家檢疫期間外出，將依違反《傳染病防治法》開罰，罰鍰金額10萬至100萬元不等。

外出事情曝光後，康軒集團文教也親上火線發聲明澄清，聲明指出董事長李萬吉因赴陸辦公近兩個月，在台累積龐大公務需處理，因此才想利用前兩天盡快將公務處理完成，才能放心完成居家檢疫。對於擅自外出一事，李萬吉也表示自己做出最不好的示範，抱歉讓所有關心疫情的朋友擔心，將會完全尊重衛生單位的處置，也保證日後將遵守相關規定。

據了解，61歲李萬吉熱愛運動，創立全台最大的康軒文教集團，因業務需求經常往返兩岸，上周從大陸返台後，本該居家檢疫至19日止，卻擅自外出、運動甚至赴位在新店區的公司開會，如今不顧居家檢疫規定外出，恐面臨百萬罰鍰。

康軒集團的前身為康和出版公司，由李萬吉為投入1989年國中藝能科教科書開放民編本而於1988年所創辦，但當康和略具規模後，因與其他企業重名，而於1999年合併更名為康軒文教事業。

之後歷經1991年國小藝能科、1996年國小學科、2002年國中學科的逐步開放，康軒無役不與，因此員工常戲稱，康軒的發展史，約略就是一部台灣教科書開放史。

康軒從國中小教科書起家，在2001年時李萬吉感於台灣的政策環境對教科書產業不利，再加上出生人口的快速減少，為求企業的長遠發展，從專只出版國中小教科書，開始出版幼教教材、創辦康橋國際學校，並於2002年赴大陸發展出版及興辦學校，時至今日，康軒的國中小教科書穩居台灣龍頭地位。

對岸南京康軒幼教教材也已成為大陸的領導品牌，其營收預計2019年便可超越台灣康軒；而康橋系列國際學校更是兩岸相當知名且一席難求。目前台灣康橋已有秀岡、青山、新竹、林口、康軒及內湖等六個校區；大陸康橋則有昆山、西安曲江、合肥、盛澤等四個校區。

(中時新聞網)