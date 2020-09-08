歌手謝和弦與混血妻子Keanna、小三莉婭三角關係剪不段理還亂，近日謝和弦還在IG嗆聲要公開Keanna性愛影片原始檔，讓對方永遠嫁不出去，此舉讓律師呂秋遠看不下去，痛批謝和弦噁心。對此，謝和弦今(8日)也在臉書向Keanna道歉了。

謝和弦近來脫序言行不斷，除了不停爆料與妻子性事，近日還嗆聲要公開Keanna性愛片，「性愛影片，其實我都還有原始檔，本來不想毀了妳，但要繼續這樣鬧下去，就跟妳拼了吧！讓妳永遠嫁不出去，去拍A片吧」。

想不到謝和弦這次踢鐵板，慘遭知名律師呂秋遠發文痛批噁心，「偷拍、涉嫌妨害秘密罪；若偷拍以後散佈，將再多一條散佈猥褻物品罪。」謝和弦若以散佈影片或照片這件事威脅對方，則涉嫌恐嚇罪。「講這種話的人，不是蔑視法律的問題而已，而是為何要摧毀一個曾經愛過他的人的人生？」

果然呂秋遠一席話，也讓謝和弦嚇到秒道歉，稍早在臉書發文澄清自己根本沒有性愛影片，沒有拍也沒有錄，「我為給大家做出這次不好的示範跟這些言論道歉，也跟我前妻道歉。我這些腦充血的話對妳有不尊重，抱歉。過去的都過去了我不該把我們的私事拿出來說。」同時也不忘感謝呂秋遠的關心，「我不知道呂先生為什麼能有這則那麼久的截圖，可能他也是一直很關心我的人吧，而且也很關心我的婚姻狀態，謝謝關心喔，一切處理中。」

(中時新聞網)