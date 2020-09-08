日前國民黨舉行中評會，中評委林竹松拋建議表示，2024總統大選若由前新北市長朱立倫與前高雄市長韓國瑜組合，仍是國民黨不二人選。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，現在就「超前部署」決定人選，是把選民當「塑膠」嗎？並表示，「2024韓朱配？拜託，別鬧了！」

黃暐瀚今(8日)在臉書上表示，看到國民黨有中評委直接點名：「江啟臣續任黨主席」、「台北市長提名蔣萬安」、「2024總統大選徵召韓朱配」，他還差點以為，「這位中評委是不是偷了馬提跟博士時光機。」

黃暐瀚分析，江啟臣有可能續任黨主席，藍營也很可能會提名蔣萬安參選台北市長，至於2024總統大選國民黨是不是「韓朱配」？目前未知。這些還沒發生的事情，未來有一天，都將印證是否真會發生，但目前藍營正面臨總統大選慘敗、高雄市長罷免的窘境，未來第一步是2021的黨主席（以及八月的公投），第二步是2022的縣市長選舉，再來才會有2024總統選舉提名誰的問題。

黃暐瀚指出，現在就在「內定」和「超前部署」，是把台灣的選民，都當「塑膠」嗎？如果蔣萬安到了2022年初，民調已經暴落，確定還提他嗎？如果2023年，國民黨出現了比韓國瑜、朱立倫都更有可能勝選的總統參選人，也照樣「徵召韓朱配」，一路玩到底嗎？黃暐瀚忍不住直言，「拜託，別鬧了！」

黃暐瀚說，「誰要選黨主席？誰要選台北市長？誰要選2024的總統？時間到了，自然就知道了。」並指中評委如果愛黨，那就要努力讓黨接近民眾，而非一口氣把未來的「黨主席」、「縣市長」跟「總統參選人」，全都給「內定」了。

2024韓朱配？拜託，別鬧了！ 看到國民黨有中評委直接點名：「江啟臣續任黨主席」、「台北市長提名蔣萬安」、「2024總統大選徵召韓朱配」，我差點以為這位中評委是不是偷了馬提跟博士的時光機。 江啟臣有沒有可能續任黨主席？有。 台北市會不會... 由黃暐瀚發佈於 2020年9月8日 星期二

(中時新聞網)