鎖定5G企業專網商機，經濟部今天宣布「5G獨立式專網團隊」啟動，以網通業者為主，搭配科專法人工研院、資策會，年底前在智慧製造、智慧醫療與智慧展演三場域完成測試應用，要拚2022年5G私網供應鏈產值達500億。

行政院去年12月就提出5G專網專頻政策，針對其產業鏈，經濟部從晶片、模組、小基站、邊緣運算、輕核網與專網應用系統整合一整掛串連。經濟部技術處代處長林德生表示，該部建構網通產業、伺服器產業、系統整合到場域應用，邀集了明泰、雲達、仁寶、三軍總醫院、遠傳、中華電信、工研院及資策會等單位共同投入專網開發，打造國產5G企業專網自主供應鏈，要搶攻國內外市場。

有別於標到頻譜的電信業者5G開台提供公網服務，鎖定企業專用的私網被經濟部是切入好商機。經濟部5G辦公室主任許冬陽說明，為了打破以前電信商壟斷市場，所以選擇從5G專網切入。固然現有5G電信業者也可以切出一段頻段給企業專網用，但是現有基地台一定是4G、5G共用，可企業端未必想要兩套系統，這就是專網專頻的契機。

目前政府特別切出4.8~4.9GHz頻段給企業專網用，可以讓企業自己主導想要甚麼樣的專網，許冬陽說，這也是團隊未來可以替不同行業滿足客製化的部分。

仁寶副總梁志賢表示，公司5G企業專網解決方案，除了投入在智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域外，也在教育文化、智慧展演以及跨領域有積極合作開發。

團隊之一的明泰科技行動網路事業部協理葉逢棋指出，他們就跟三總合作智慧醫療照護，用攝影機拍攝嬰兒面孔，從表情與呼吸頻率，用邊緣運算其判斷他是否異常。

對於台灣廠商搶攻企業專網優勢，許冬陽點出，在於台灣軟硬體都可以為不同領域提供客製化需求上。工研院資通訊所副所長丁邦安表示，國內在5G專網上已建立小基站、邊緣運算、核心網路及場域應用等四大自主技術。目前已同步國際搶進超可靠低延遲通信(URLLC)專網應用，同時也與歐盟展開無人機及智慧工廠等專網合作，優先測試5G專網相關產品。

(中時 )