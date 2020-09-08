行政院長蘇貞昌8日表示，科技日新月異，為因應世界變化，政府要讓「人、地、法、媒」四面向都與時俱進，才能讓台灣更好，鼓勵相關部會在科技創新方面努力，讓台灣成為值得投資的國家。

蘇貞昌8日參訪台灣科技新創基地（TTA），瞭解新創團隊進駐情形，參訪包括比翼加速器、IAPS、SparkLabs Taipei、iStaging等新創團隊。他指出，新創就是創新、不斷發展，政府必須做好「人、地、法、媒」四面向。「人」，也就是人才，人才來自全世界，有些人與台灣有淵源、有感情，有些人因疫情或看到台灣好而留下來，無論如何，政府應集合人才。

蘇貞昌說，「地」即場所、舞台，政府應提供如TTA、林口新創園等場地，讓人才聚集；「法」即法令、規章或遊戲規則，政府應讓現行法令規章更好、更開放，才能吸收、集合人才，或方便投資等各式有效的政策法令。

蘇貞昌說，「媒」即媒合，媒合投資人與新創公司，媒合各方面人才，組成更有力的團隊，或以台灣為基地，朝海外大發展，媒合海外進來。

蘇貞昌說，世界變化很快，不同的時間、地點分別會遇到不同問題。以購屋為例，過去買房一定要到現場，現在藉由科技，可透過手機拍照上傳或合成，將家具虛擬布置，讓空間更有實體感，馬上落實客戶的想像。

蘇貞昌說，科技進步與新創是改變及機會，讓人能發揮長才與能力，從遊戲中獲利，獲利後繼續遊戲，吸引投資。感謝新創團隊的努力，讓台灣更有力，並鼓勵政府部門更努力，讓台灣成為能投資的好國家。

(工商 )