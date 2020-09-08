日本首相安倍晉三閃辭，日本執政黨自民黨8日公告總裁（黨魁）選舉，官房長官菅義偉、前幹事長石破茂、政策調查會長岸田文雄3人登記候選，角逐新總裁、新首相寶座。3人的政見最大爭議點在於是否繼承安倍路線。日媒分析，菅義偉已獲得黨內7派閥中5派閥的支持，兩院議員票已穩拿8成，可說是勢在必得。

71歲的菅義偉在安倍內閣擔任7年又8個月的官房長官，他在記者會上表示，國難當前不能有政治空白，他將繼承、發展「安倍政治」，今後還將致力於新冠肺炎對應、經濟、外交等重要政策。他強調，終結疫情是最優先課題，「在守護國民的生命與健康的同時，也要推動社會、經濟活動」。

有關安倍未完成的修憲心願，菅義偉表示，自民黨已提出4大項目為基礎，應該在憲法審查會上由各黨提出想法，超越執政、在野黨的框架，進行有建設性的討論。針對至明年9月底首相任期結束前，是否會解散國會舉行眾選大選？菅義偉表示，「疫情的狀況會是很大的影響」。

63歲的石破茂在黨內無法贏得派閥的支持，故將主力放在地方黨員上，無奈這次選舉因時間緊迫，不舉行黨員投票，但他仍不放棄競選。他的選戰口號是『認可與同感』，呼籲要在正確的歷史認識下進行大重整，重新打造日本。63歲的岸田文雄針對是否持續安倍政策表示，應持續的持續，應改變的部分改變。

自民黨9月14日將召開兩院議員大會，同時舉行總裁選舉的投開票。394票「國會議員票」及147票「地方票」合計535票當中，有效票過半的候選人即可當選。

(中時新聞網)