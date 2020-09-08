恆述法師（中）與法師們日前遊長城。（恆述法師提供）

70歲恆述法師日前宣告全面復出，除強調債務已在神豪資助下還清，也表示與2個弟弟張菲、「小哥」費玉清以後各走各路。對於小哥經紀人日前指出「去年（幫恆述）1000多萬元的清償」，恆述8日砲火猛烈：「ABC那個C（小哥經紀人名字諧音）小姐，怎麼捲到我們姊弟的恩『愛』情仇？不要捲入我們家庭風波，挑起我跟小哥兩邊的粉絲對槓，妳趕快閉上嘴。」

恆述強調，「他（小哥）退休我東山再起。」她提及自己在大陸做過評審，因此在台灣、大陸的粉絲分兩派，「愛小哥的瘋狂愛小哥，愛我的都替我打抱不平，很多人都來鼓勵我」，她認為是因為小哥經紀人出來說話，才導致兩邊鐵粉對幹，因此覺得很生氣。

對於張菲先前指她招待信徒豪奢旅遊，恆述耿耿於懷，昨提出照片反駁，「她們是我佛堂誦經的法師，這些出家人哪有機會到北京、上海、杭州走走，我捨不得她們，帶她們出來看看，這叫招待信徒嗎？這些人都還吃素」。她解釋，「我到北京做節目評審，逮到這個機會，犒賞身邊辛苦跟了2、30年的工作人員，包含3個廚師跟7、8位法師及男女眾弟子，我這是犒賞員工，不是招待信徒」。

記者會後，恆述連2天都有節目邀約，連上了《這！不是新聞》，也在《新聞挖挖哇》盡情講她的委屈心酸，節目收視攀升，可見寶刀未老、有話題又吸睛。張菲連日來對恆述的發言噤聲，其經紀人也不表示意見，家務事鬧得滿城風雨，考驗3姊弟的智慧。

徐乃麟8日主持華視《天才衝衝衝》，認為恆述姊弟的家事可以關起門討論，如果他是弟弟，一定把事情圓滿，並隔空喊話希望恆述上他節目，笑稱會在電視台門口列隊歡迎。恆述昨表示願意：「我是全方位復出，新聞過去後，我不穿袈裟當來賓，我在精舍是尼姑，出來就要像《艾倫秀》的中性打扮，馬靴、牛仔褲、西裝、T恤，不能每個人都搞光頭。徐乃麟是挺我，說弟弟要出來圓滿一下，問題是他們（弟弟們）有錢人講話比較大聲。」

(中時 )