台中百貨周年慶即將開打，大魯閣新時代5週年慶檔期出奇招，加碼送頂級雪花牛鍋物吃到飽、臉部SPA護膚保養、來自日本最受歡迎的兒童樂園及冠軍級咖啡體驗票券，要用超浮誇的回饋體驗感動消費者！

位於台中火車站前的大魯閣新時代購物中心，在大智路即將貫通的時刻也準備迎來5週年慶，在雙喜臨門下，自9/9至10/11展開5週年慶活動，並推出浮誇系回饋。在化妝品滿2,000送200期間加碼再贈送館內最受歡迎的遊戲愛樂園體驗券、鍋好日及成真咖啡等美食餐券，加上信用卡回饋禮，最高回饋率可達20％！

大魯閣新時代表示，全館百貨滿3000送300活動期間，也同樣推出滿額1萬元再加送價值2980元的臉部SPA護膚保養！

大魯閣新時代適逢5週年慶，選在10月份中秋、國慶連續假期舉辦「5點送福袋」活動，用小額會員積點就有機會換到1萬元購物金、tokuyo美腿按摩機、宜得利電動可躺式沙發、Dyson吹風機、掃地機器人等大獎，希望能藉此吸引人潮入館，延續下半年報復性消費熱潮！

卡友單筆消費滿1萬元就加送遊戲愛樂園體驗券2張；單筆滿1.5萬元再送成真咖啡下午茶；首日單筆滿2萬再加贈限量的鍋好日PR美國級上雪花牛套餐券，鍋物吃到飽，壓軸單筆滿3萬更可再多獲得1000元商品券。

(工商 )