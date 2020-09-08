明年元旦起政府將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，衛福部日前也公布美豬不同部位的安全容許量，不過，國民黨執政的嘉義市政府昨開第一槍，決定修改自治條例要求萊克多巴胺零檢出。對此，行政院長蘇貞昌8日受訪時向地方政府喊話，希望中央地方一條心，齊一步驟不要亂了套。

針對美豬萊克多巴胺的安全容許量，國民黨執政縣市堅持從嚴零檢出；嘉義市政府昨天將自治條例修正案送議會，預計下周二、三讀，一旦通過，在嘉義市檢出豬肉含瘦肉精，即使符合中央安全容許量，仍將開罰3萬到10萬元。

對此，蘇貞昌8日參訪TTA台灣科技新創基地受訪時表示，政府保護國人健康，用心用力，就像防止非洲豬瘟進口、防止新冠肺炎疫情擴散，我們都非常感謝地方中央一條心，人民跟政府合作，大家同舟一命，做到被世界肯定。

蘇貞昌說，現在對於相關食安，一樣的道理，政府絕對嚴格把關、清楚標示，同時也希望中央地方一條心，大家齊一步驟，不要亂了套。

(工商 )