台電基隆區陸續將供電的架空線路切換至地下線路，改善供電品質。（陳彩玲攝）

貨櫃運輸是基隆重要產業之一，近年增設許多高科技設備，為改善業者供電、提升效能，台電基隆區改善電力設備，未來如遇颱風等重大災害，業者可迅速切換供電線路減少停電情形，降低損失。

台電基隆區營業處長張建川表示，為提高業者供電品質，自去年開始，台電基隆區陸續將供電的架空線路切換至地下線路，並將開關更換，此外，在冷凍物流倉儲方面，原本是分歧線路供電，現在改以地下主開關站及增加自動化開關，提高隔離轉供能力。

聯興物流機務部襄理吳志宏指出，以往1至2個月會因天候影響發生1次大跳電，要等待台電人員前來搶救，過程需耗費40分鐘到1個小時，但供電改善後，今年只發生一次跳電情形，加上有自動復歸設施，只花10分鐘就復電，能快速解決問題。

吳志宏說，以前只要一停電，就要擔心冷凍物流儲倉裡的生鮮食品，曾經有一貨櫃裡頭裝著知名品牌的冰淇淋，因跳電融化，導致損失500萬元，目前供電設備改善，跳電幅度降低約80％，停電情形不斷減少。

(中時 )