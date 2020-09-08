綠光劇團《人間條件六─未來的主人翁》壓軸場獻給台南，11月27、28日將在台南演出3場。(曹婷婷攝)

「台南永遠是綠光劇團不會遺忘的一站！」感動無數人心的綠光劇團《人間條件六─未來的主人翁》，三度來台南，紙風車文教基金會執行長李永豐與吳念真等人，今天南下召開記者會，邀請台南民眾看劇，同時也感謝台南市長黃偉哲在綠光劇團火災發生第一時間送暖。

《人間條件六─未來的主人翁》今年演出24場，壓軸場將於11月27、28日在台南一連演出3場，與台南文化中心一同慶祝36歲生日。

綠光劇團《人間條件六》8月底在國家戲劇院演出4場，共有近6千名觀眾進場觀賞，觀眾年齡層從18歲到90歲都有，導演吳念真寫實對白，讓整齣戲就像一場跨世代的對話。吳念真說，不同世代面臨的問題與困境不盡然相同，這一個世代遇到的問題更為嚴苛，他這一代能做的，就是努力不成為下一代的負擔。

綠光劇團6月初遭逢祝融之災，《人間條件六》佈景道具全數化成灰燼，今年受台南市政府文化局邀請以不用支付場租方式，在台南文化中心演出3場，紙風車文教基金會執行長李永豐與吳念真、《人間條件六》演員也是導演柯一正、滅火器樂團主唱楊大正等人，今天專程南下召開記者會。

今年度《人間條件六》演員陣容，除了原班底柯一正、羅北安、林美秀、吳世偉、張靜之、黃迪揚、邱永騰、鄧九雲等人，也找來鍍金演員加持，除了《我可能不會愛你》金鐘影后林美秀，還有《大佛普拉斯》及《阿莉芙》金馬影帝陳竹昇、以《四重奏》獲得金鐘女配角的林嘉俐，另有《天若有情》的新生代演員王為，吳念真也再次登台領軍，溫情演出。

配合防疫新生活，民眾進入劇場需全程戴口罩，並採實聯制及須量體溫、酒精消毒。《人間條件六》台南演出時間為11月27日下午7時30分，及11月28日下午2時30分、7時30分。

(中時 )