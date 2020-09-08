康軒文教集團董事長李萬吉遭人爆料5日至陸返台後未依規定居家檢疫，甚至擅自外出赴公司開會。據傳，爆料人竟是集團主管的家屬，憂心李萬吉此舉將會造成防疫破口，便向新北市政府檢舉。

據悉，康軒文教集團董事長5日至大陸返台，理應在家居家檢疫至9月19日，未料李萬吉卻擅自外出運動，甚至前往新店區的公司開會，引起員工恐慌。而據《自由時報》報導，爆料人竟是集團中的某主管家屬，家屬表示，李萬吉昨(7日)離開新店住所後，前往總公司與10多位主管開會，擔心此舉將成為防疫破口才緊急向新北市政府檢舉。

而據了解，李萬吉為康軒文教集團董事長，今年以63歲，平時相當熱愛運動，也多次接受媒體受訪分享運動心得，如今卻遭人爆料，連居家檢疫期間都要出門運動。

稍早，康軒文教集團也緊急出面回應，也表示將全權尊重衛生局的裁決，李萬吉也透過公關部門致歉，是因為赴陸洽公多月，而在台累積相當多公務需處理，所以才急著前往公司開會。並直說抱歉做出了不好的示範，不好意思讓所有關心疫情的朋友擔心了，之後也將乖乖遵守相關防疫決定。

(中時新聞網)