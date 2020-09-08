由於市場利率續走低，投資人持續尋找具較高殖利率的收益型商品，凱基投信表示，在相同信評下，亞洲債券較美國債券普遍具較高的殖利率，若調整高收益債配置比例，維持基金投資級信評，可在可以為投資人發掘較高投資收益機會並具下檔防護力。

凱基投信繼2個月前推出凱基全球ESG永續高收益債券基金之後，再次推出以ESG投資策略且聚焦收益的收益商品─凱基新興亞洲永續優選債券基金。凱基投信表示，由於希望可為投資人打造穩中求進的收益組合，透過主動調整高收益債、投資級債的比重，提升整體投資組合的收益空間，因此，此次攜手成立已200餘年並安度40次金融危機的資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團（Lombard Odier）」推出「凱基新興亞洲永續優選債券基金」讓投資人有機會參與如私人銀行般的永續投資策略，藉著「投資級債X高收益債」的混搭組合，爭取長線較佳的風險調整後之總報酬空間。

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示，在投資等級債中，不乏較高收益機會的區域資產，舉例來說，亞洲投資等級債券平均殖利率為2.8％勝過美國投資等級債的1.9％，亞洲高收益債券平均殖利率7.4％亦勝過美國高收益債券的5.2％，顯見亞洲地區的債券相較於同樣信評的美國債券而言，具較高殖利率，收益表現更亮眼，因此，該檔基金擬以亞洲地區為核心，並將主動調整高收益債配置比例，致力維持基金投資級信評，但能為投資人發掘較高投資收益機會。

陳建銘表示，亞洲債券投資最常遵循的指數─摩根亞洲信貸指數雖橫跨不同亞洲國家，但中國佔比高達5成，若貼近指數操作，則中國部位將主導投資組合表現，該基金跳脫指數框架，除降低中國的占比、避免國家過度集中，更主動廣泛佈局大亞洲地區，除增加如印度的債券之外，亦配置於成熟亞太國家債券，如澳洲及日本，並保留投資非新興亞洲國家彈性，以期發掘亞洲債券更多元的價值。

凱基新興亞洲永續優選債券基金將於9月21日開始募集，由合作金庫銀行擔任基金保管機構。

(工商 )