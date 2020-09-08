近日股價瘋狂飆漲，半個多月漲近5倍的「妖股」創業板企業「天山生物」遭深交所關注。該公司8日晚間宣布，自9日起停牌，自披露核查公告後復牌，提醒廣大投資者注意二級市場交易風險。

東方財富網報導，天山生物基本面表現甚差，卻自8月中旬以來急速飆出多個漲停板。截至8日盤，天山生物再度漲停，收報人民幣（下同）34.66元，單日漲幅20.01％，12個交易日漲幅近500％。

天山生物為一家從事生物科技、動物育種的畜牧業A股企業。自8月14日天山生物收跌報5.66元後，在無任何直接且明確的利多下，該檔股票猶如吃下興奮劑一路狂漲，被大陸網友稱為「天山老妖」，堪稱2020年A股最妖股。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華稱，天山生物淨利潤連續六季為負增長。以基本面之差，股價卻在短短半個月內暴漲4倍，結合換手率、本益比等指標來看，該公司明顯有炒作之嫌。

深交所在9月3日晚間發文表示，已將天山生物列入重點監控股票，嚴密監控交易情況，並提醒投資人切忌盲目跟風炒作，避免僥倖投機心理。

(工商 )