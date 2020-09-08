第31屆金曲獎頒獎典禮即將在10月3日隆重登場，主辦單位表示，今年將邀請田馥甄擔任表演嘉賓，此段演出結合燈光科技，透過她別具特色的唱腔，傳遞出「田式風格」的特色表演。她揭露目前表演設計方向，讓粉絲先「聞香」一下：「金曲製作團隊用心設計結合燈光科技的視覺效果，配合氛圍，選曲與編曲也會為此特別挑選及改編。」

田馥甄下半年度工作滿檔，不僅在月底即將舉行萬人演唱會、發行新專輯，再加上在金曲典禮的表演，行程緊鑼密鼓，她也吐露對此次表演的心情：「因為疫情及籌備新專輯和演唱會，今年還未有公開演出，對於在金曲獎的演出有點緊張，還好9月將有連續4場演唱會，能找回表演熟悉的感覺，也能讓體能維持在一定狀態。」

「金曲31」隆重邀請田馥甄擔任表演嘉賓，她空靈的氣質和清澈嗓音，迷幻且具穿透力，這回表演將利用燈光科技，襯托出田馥甄迷人唱腔，帶來令人耳目一新的感受。她在滿檔行程中，仍卯足全力盡心準備並保證：「會努力與金曲製作團隊一起呈現精采表演。」力求將最棒演出獻給所有人。

(中時 )