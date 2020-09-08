去年的9月8日發生了甚麼事？資深媒體人陳揮文今天發文指出，去年的這個時候，在新北市三重聚集了十多萬的韓粉，「就為了等一個人」，如今回顧這個畫面不禁感嘆，當時看到這個畫面，人人都對韓國瑜的選情信心十足，「可惜的是，不是去年9月8日投票」。

陳揮文在臉書上貼出去年韓國瑜參選總統時，在三重疏洪道進行的超大造勢人潮的畫面，照片中人潮洶湧，旗海飄揚，全國各地召集合來的韓粉們齊心合力，將廣闊的河堤塞得滿滿滿，當時的畫面震撼了他，也震撼了全台的人心，沒想到有這麼多人，都在「等一個人」。

陳揮文感嘆，當年看到那畫面，誰不相信韓國瑜會贏得選舉，那個人潮、那個旗海，那一聲聲為了韓國瑜而吶喊出來的口號，震撼人心，這畫面給了全台灣的韓粉信心，相信中華民國有救了！但是很可惜的是，去年不是在9月8日進行選舉，而在之後的日子中，韓國瑜在民進黨的狂轟猛炸中，輸掉了選舉。

這個畫面讓許多韓粉們都濕了眼眶，直呼「我們在這裡嘸離開」、「心中感慨萬千，唉！永遠不離開」、「等一個人的故事，當時邊讀邊哭」、「令人永遠難忘的一年，我們都還在」、「衷心希望這個人能再次浴火重生，帶領國家走向更美好的未來」。

(中時新聞網)