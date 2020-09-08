AH-64D「長弓阿帕契」( Apache Longbow)，是第一種在桅頂安裝毫米波雷達的攻擊直升機，於1998年正式服役，並有相當亮眼的實戰表現。不過美國陸軍已要退100多架的AH-64D給退役了，是因為爭取空間給新直升機騰出空間。

防衛部落格(Defense blog)報導，美國陸軍合同司令部紅石兵工廠（ACC-RSA）正在尋找承包商，工作是拆卸數百架AH-64D直升機。

阿帕契項目辦公室正在尋求與業界建立新的創新合作夥伴關係，希望以每月3~7架的速度，逐漸減少AH-64D的數量，被拆卸的64D，將做為生產AH-64E「阿帕契守護者」(Apacee Guardian)的資材。這項工作的執行期限為2022年1月至2027年12月。

波音公司的AH-64阿帕契，是美國陸軍性能最好的攻擊直升機，具有龐大的載彈量，全副武裝時，可以摧毀16輛以上的裝甲車，有了桅頂毫米波雷達後，更能夠在視距之外摧毀敵方的裝甲、人員和物資目標。

AH-64E是更新型的款示，原本稱為AH-64D block III，之後給予另一個新編號，顯示性能更為進步。

目前美國陸軍同時操作AH-64D和AH-64E，兩者雖然功能相近，也有許多零件可以共用，但是機種不同，仍然對後勤造成麻煩，這可能是美國陸軍打算把AH-64D給退役，並做為零件來源的主因。

(中時新聞網)