加州主要電力公司之一的太平洋瓦電公司（PG ＆ E）7日稍晚宣布，鑑於加州近日可能出現強風和極乾燥氣候，使得發生野火的風險大增，北加州部分地區7日起將實施預防性斷電，估計有超過17萬名消費者受到影響。

為北加州和中加州1,600萬名居民提供電力的太平洋瓦電公司表示，預防性斷電將影響加州22個郡的17.2萬名消費者，其中大部分位在富特希爾山（Sierra Foothills）區域。斷電的時間自7日晚間9點起，預計9日結束。

太平洋瓦電表示，公司做出斷電的決定係依據天氣預測，9日之前加州的天氣狀況預料是極度乾燥，而且伴隨著強風，讓發野火的風險大幅增加。該公司強調，在高野火風險的地區斷電是預防性安全措施，防止公司的電線和設備引發火苗。

太平洋瓦電亦表示，公司將使用獨立設備發電，讓6.9萬名消費者和數家醫療機構有電可用。

媒體指出，斷電影響的人數仍難確定，依據加州家庭人口普查資料，潛在受影響者可能超過50萬人。

近幾年加州的電力公司開始以公共安全為由，進行預防性斷電，降低電線引發野火，和強風助長火勢的風險。

太平洋瓦電的設備在2017年和2018年引發嚴重野火後，該公司也在2019年實施預防性斷電。2019年10月那次預防性措施，讓超過200萬名加州民眾無電可用，有時甚至一連多天停電。

太平洋瓦電2019年的預防性斷電措施飽受批評，該公司表示，公司已經記取教訓，2020年將會「縮小斷電規模、縮短斷電時間，並降低影響的客戶人數。」

加州自8月15日以來發生多達900起野火，其中許多是8月中密集打雷所引起，共造成8人死亡，和超過3,300棟建築物損毀。

(工商 )