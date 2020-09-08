加利科技自中國大陸進口非醫用口罩偽標混入實名制口罩販售，避免混充事件重演，經濟部決定，未來「國家隊」生產口罩都會有ＭＩＴ（台灣製）及ＭＤ（醫用）鋼印，行政院長蘇貞昌8日受訪時表示，國家隊生產的口罩未來將有ＭＩＴ鋼印，只要不是在台灣製造，卻打上MIT，一定沒入、銷毀，並且罰款。

蘇貞昌8日到台北小巨蛋參訪台灣科技新創基地，媒體詢問，新北又抓出一間黑心口罩廠，為讓民眾方便辨識，未來國家隊口罩都會壓MIT的鋼印？

蘇貞昌說，沒有錯，只有在台灣製造，才能叫做MIT，「Made in Taiwan」，所以，凡是不在台灣製造，從國外進口，不管它是哪一國，海關一定嚴查，只要不是在台灣製造卻打上MIT，一定沒入、銷毀，並且罰款。

有關新北市查到口罩國家隊工廠超時工作，已經罰兩件，是否放寬工時上限？蘇貞昌說，當初口罩日產只有188萬片，現在已經提升到2,000萬片，徵收也沒有這麼多，也開放出口、自由販賣，工廠都已經行有餘力，不會去逼迫任何一家工廠，對於各家工廠的工作時數，會依照相關法令規定。

(工商 )