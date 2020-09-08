美股周一(7日)勞動節休市一日，美國總統川普也透露新冠肺炎疫苗可能會在10月問世，加上數據指出美國經濟正在緩慢復甦，激勵道瓊期指盤前小漲，然而，美股從3月底以來強漲氣勢在上周四鬆動，投資人高點獲利了結賣壓沉重，導致美股面對6月以來最大動盪。美股周二(8日)開盤，道瓊指數下挫395.26點，那斯達克指數慘況依舊，暴跌382.91點或3.6%。

截至台北時間8日下午9點32分，道瓊指數下跌399.44點或1.42%、暫報27,733.87點；標普500指數下跌70.67點或2.06%、暫報3,354.71點；那斯達克指數下跌359.85點或3.18%、暫報10,953.28點，失守1萬1關卡。受到英國脫歐問題再出變化影響，歐股早盤走跌，英鎊再度狂瀉，國際油價也現疲軟走勢。

蘋果股價走跌5.28美元或4.37%、暫報115.68美元；特斯拉股價走跌61.74美元或14.76%、暫報355.80美元；微軟股價下跌5.69美元或2.66%、暫報208.56美元；亞馬遜股價下跌112.70美元或3.42%、暫報3,181.92美元；臉書股價下跌8.44美元或2.99%、暫報274.29美元；Google母公司Alphabet股價下跌45.94美元或2.91%、暫報1,535.30美元。台積電ADR股價走跌1.14美元或1.44%、暫報77.77美元。

不同於特斯拉近日受到股價重挫所苦，加上標普500指數沒有被納入，通用汽車宣布，取得美國混合動力卡車設計和製造公司尼古拉（Nikola）20億美元的股份，在合作夥伴關係下，通用汽車將在2022年底前生產電動皮卡車Badger，該公司股價獲得激勵，開盤大漲近30%、暫報45.51美元。

(中時新聞網)