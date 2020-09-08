國民黨今拍板「海峽論壇」將由前立法院長王金平、國民黨祕書長李乾龍率團赴廈門參加，但為何黨主席江啟臣找上王金平？據媒體報導指出，幕後可能有三大考量，且國民黨在兩岸論述「江八點」出爐後，也希望藉王金平登陸，來緩和日趨緊張的兩岸關係。

江啟臣今出席活動後被問及，拍板王金平率隊的決定，這麼晚才定調，是否受到AIT的壓力？江啟臣回應，「這是兩件事情，完全沒有任何關聯，因為本來就有一些作業時間」。王金平則解釋，他眼見兩岸關係近期緊張，官方間未能持續往來，為緩和兩岸緊張關係並確保台海和平，是該走的路、該做的事。

對於江主席邀請王金平率團原因，據《ETtoday新聞雲》8日報導指出，主要有三理由，第一、王金平過去任17年的立法院院長，亦曾兼任國民黨副主席。第二、王金平代表國民黨組團赴海峽論壇，並未涉和支持「一國兩制」及消滅中華民國，故不會有違法問題。第三，國民黨創立中華民國，始終擁護中華民國。

國民黨高雄市議會副議長陸淑美今受訪時也表示，王金平一直希望透過論壇能帶回一些兩岸福利民生、緩和敵意與僵局的結果。畢竟現在的海基會與海協會、陸委會與國台辦都沒有溝通空間。如果王院長能成行，至少期待有一個對話的橋樑與窗口，也能釋出橄欖枝，降低兩岸敵意。

《中時》8日社論亦指出，王金平此次赴陸參加海峽論壇，有三點指標性意義：

第一，王金平已無黨公職身分，此次登陸卻由國民黨中央正式宣布，且黨祕書長李乾龍隨團，象徵國共平台重回正軌。

第二，陸委會重話警告參加海峽論壇的觸法風險，但國民黨及黨主席江啟臣無所畏懼，以實際行動宣告國民黨不會淪為「小綠」。

第三，王金平政治圓融、超越藍綠、堅持中華民族立場，多次傳出受邀擔任海基會董事長，王金平未來的溝通角色有想像空間。

(中時新聞網)