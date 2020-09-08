直擊》桃園死亡車禍驚悚瞬間曝 MARCH直撞BMW慘成廢鐵（民眾提供／蘇育宣翻攝）

桃園市蘆竹區今(8日)下午發生一起驚悚車禍，共造成1死1傷。據悉，1輛白色MARCH轎車違規左撞直行的黑色BMW轎車大力撞上，2車車體皆因撞擊力道過大而嚴重變形，白色MARCH的車身幾乎全毀，駕駛送醫宣告不治，黑色BMW車主則四肢擦傷，送醫後無大礙。

據監視器畫面可看到，一輛白色MARCH轎車行經南青路與大華街口違規左轉，在路口處未依規定禮讓直行車通行，便逕自往前行駛。而此時，一輛直行的黑色BMW轎車快速駛過，閃避不及便攔腰撞上白色轎車，高速撞擊之下，白色轎車車身瞬間化為廢鐵分離，車體嚴重扭曲變形。

2車隨即衝到路肩處，桃園蘆竹消防分隊獲報後立即趕到現場，共出動9位消防員、3輛救護車及1輛消防車，消防隊已使用破壞器材破壞車輛，將駕駛黑色轎車的邱姓男子救出，隨即將兩人緊急送醫，駕駛白色MARCH轎車的41歲徐姓車主重傷昏迷，送醫後傷重不治。駕駛黑色BMW轎車的32歲邱姓車主則手腳多處擦傷，送醫後所幸無大礙。

員警到場立即對雙方駕駛實施酒測，駕駛黑色轎車的邱姓駕駛酒測值為零，徐姓駕駛則待抽血檢驗結果。蘆竹分局呼籲，行經路口時應放慢車速，注意來車，並應遵守路口號誌指示，勿因貪圖一時之便，而造成難以挽回之悲劇。

(中時新聞網)