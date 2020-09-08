國民黨黃復興黨部調整桃園黃國園黨部主委人事，昨以「五大罪狀」無預警解除被稱「斗內將軍」的網紅、前主委于北辰職務，今天佈達新主委蔡忠誠。也是名嘴之一的國民黨中常委、桃園市議員黃敬平今在臉書為于抱不平，宣布決定辭去中常委一職。

黨務人士說，尚未收到黃敬平書面通知，一定會全力慰留。黃敬平則表示不接受慰留，明天就請助理傳真中常委辭呈給黨中央，一切就按黨的規定、按照流程走。

據悉，一旦黃敬平請辭完成程序，將由候補中常委第一順位的新北市議員林金結遞補。

黃敬平表示，黃復興黨部開除于北辰等於自毀長城，「黨同伐異，令人心寒」，即日起，他不再出席國民黨中常會，並宣辭去中常委。

國民黨自2017年實施黨公職人員募款責任額制度，中常委每年須負擔上繳50萬元。黃敬平也特別說明，今年度的中常委募款責任額50 萬元，他已在5月率先達成。

黨務人士表示，依規定，中常委辭職必須提交書面通知給黨中央，再由候補中常委遞補。目前黨中央並未收到黃敬平的書面通知，就算收到，也一定會慰留。

黨務人士指出，于北辰並非被開除黨籍，而是解除主委職務，況且于也說一樣熱愛黨、不會退黨；黃敬平、于北辰都在桃園，又同是黨務改革委員會組織改革小組成員，彼此可能有革命情感，黃才會為于叫屈，但不必要如此激烈，黨中央會全力慰留。

黃復興黨部說，于北辰疏於經營桃園黨務，卻勤於個人直播，持續污衊黨中央、不守紀律，一再丟槍給綠營攻擊國民黨，，其言行已嚴重違反「榮譽幹部契約」，為維護榮譽，才依規定解除主委職務。

(中時 )