連鎖超市全聯福利中心是不少婆婆媽媽喜歡撿便宜的地方，同時也販售不少人氣商品，近日有網友分享，5月停賣的一款熱門吐司竟然又悄悄上架，讓他趕緊上臉書與其他人分享，而消息一出，短時間內就吸引了大批網友大喊，「找它找好久」。

原PO日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出一張照片，他表示，「剛剛去全聯看到他好開心，5月買過後就停了！今天看到立馬拿蜂蜜吐司」。

從照片中可以看見，這款吐司是使用岡山頭等蜂蜜，吐司非常鬆軟且蜂蜜味道濃郁，一條蜂蜜吐司6片只要39元，價格實惠，但有網友卻發現，這近幾個月以來都看不見這款吐司的身影，並紛紛上臉書發文詢問吐司的下落，可見這款產品十分受歡迎。

網友在架上看見這款許久未見的蜂蜜吐司。（摘自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

其他網友得知消息後，在底下熱烈回應，「昨天看到超開心，立馬把剩下兩包下架」、「我也超愛，很久買不到了」、「很愛，運氣好會遇到8折」、「前天看到也是立刻就買了，好久都買不到」、「當早餐吃了兩片單吃就好吃」。

(中時新聞網)