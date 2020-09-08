捷克國會參議長韋德齊訪台時，在國會的一句「我是台灣人」引發台人振奮，認為台灣終於獲得了國際認同；但德齊回國後受訪時卻指出，「他從未稱台灣是個獨立國家」，其態度之改變，讓許多網友相當錯愕；但對此，前外交官介文汲認為，這是因為蔡政府對人民不誠實所造成的。

介文汲在臉書上指出，蔡政府自始就沒誠實地告訴台灣百姓：捷克参議長訪台在捷克政府內一直是有不同意見的、在捷克参議院的地位是低於眾議院的、且外交上議會一般是不代表政府的。

現在的問題是，這位参議長跟他龐大的訪問團在台灣各界兜到的洋洋灑灑的合作計畫是否仍可行？游錫堃還行不行訪問捷克？介文汲認為，参議長這次訪台是否會將台灣捲入捷克內部的選戰紛爭內，就更值得小心觀察了。

就像最近與索馬利蘭互設代表處ㄧ樣，捷克参議長訪台之行並不如蔡政府宣傳地那麼單純美好，而是暗潮洶湧。

外交的確本來就不容易，介文汲呼籲蔡政府，絕對不能只顧眼前、只炒短線，報喜不報憂。而為了忽悠國內民眾，以宣傳為重，出口轉內銷的外交更是萬萬要不得。

(中時新聞網)