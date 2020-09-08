中印邊境駐軍出現開槍事件，升高陸印兩軍緊張情勢，受到國際高度關注。大陸外交部發言人趙立堅對此表示，印軍悍然對前往交涉的大陸邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，此一行徑已嚴重違反中印雙方有關協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為。

大陸外交部例行記者會上有印度媒體提問稱，大陸軍方發言人就7日在班公湖南岸的事件發表了談話，稱印方發起挑釁。印方也指責是中方挑釁，並稱中方部隊也鳴槍示警了。中方有何評論？

趙立堅答覆稱，中國人民解放軍西部戰區新聞發言人已經就此發表了談話，9月7日印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國大陸邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，大陸邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。

趙立堅說，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協定協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。我們要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決捍衛國家領土主權。

趙立堅強調，這次事件中，印方首先向中方邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，這是1975年以來兩國邊境的平靜首次被槍聲打斷。中方一再強調，雙方應該通過和平方式，通過協商對話解決雙方分歧，對抗對雙方都沒有好處。

(中時新聞網)