台灣少子化讓嬰幼用品愈走精緻化，但隨著疫情來臨，出國採買減少、加上「防疫寶寶」有望自明年初起出現5000至上萬新生兒，義大利汽車座椅第一品牌Chicco即宣佈推出0～12歲一座搞定的全齡椅，且強調性價比，總代理杏豐同時亦擁有Nuna推車、汽座等商品，有望拚出市占第一。

杏豐實業總經理歐慶鵬強調，受惠疫情衝擊全球防疫需求大增，杏豐貢獻占比達五成的醫療器材包括耳溫槍與血壓計等在5～8月銷量翻四倍成長，而另一半營收貢獻的嬰幼用品像是推車與汽座等則有高達70%成長，預期全年總體業績力拚20億元，較去年同期年增至少20％。

杏豐自2001年代理Chicco以來，近20個年頭，年年業績成長，全台直營店超過50家，而相關經銷據點超過2000家，他說，Chicco隸屬於義大利ARTSANA集團，醫療起家因二兒子出世而創立Chicco品牌，商品從推車、汽座等擴及尿布、保養品、服飾等，台灣總代理已連續五年成為品牌最佳代理商。

歐慶鵬指出，據統計，台灣一年赴外國觀光採購費用達8000億元商機，但因為邊境管制無法出國，所以預期有3000億至3500億元是留在台灣採買消費，也因此在5月至8月間，Chicco業績大幅成長70％，明年更有望挹注更大成長幅度。

(工商 )