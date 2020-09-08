2025年打造台灣成為亞太綠能中心，行政院長蘇貞昌8日宣布行政院將成立跨部會專案小組，由副院長沈榮津領軍，協助太陽光電業者排除設置障礙，全力衝刺2025年太陽光電裝置容量達20GW。

蘇貞昌8日偕同行政院副院長沈榮津出席太陽光電發電系統商業同業公會會員大會，致詞時作上述宣布，力挺太陽光電產業。

蘇貞昌指出，今年7月太陽光電的供電量已超過核電廠二部機組的供電量，證明政府推動太陽光電已具成效，他已下達三大指示：一是成立跨部會專案小組，由沈榮津擔任召集人，負責協調推動工作；二是請農委會盤點適合發展太陽光電的土地，後續相關部會也要進一步盤點，「未來可以做太陽光電的土地或屋頂，都可以儘量來做」。

三是2022年2月底前全國中小學教室要班班有冷氣，全台將有10.6萬間教室要安裝，總台數共21萬台，不是只有裝冷氣，學校教室及風雨操場的屋頂也要做太陽光電，要由台電跟業者配合，「讓業者有夠多的空間」。

2025年再生能源發電占比達20％是行政院的既定政策，蔡英文總統選前提出2025年打造台灣成為亞太綠能中心政見，520就職演說將綠電及再生能源產業列入六大核心戰略產業之一，並以發展太陽光電及離岸風電為主。經濟部能源局長游振偉表示，今年太陽光電裝置容量目標6.5GW，目前已達4.8GW，進行中的則有2GW以上，今年可望達標。

游振偉指出，推動太陽光電短期採三大主軸，一是畜農漁電共生型，二是產業園區擴大推動，用電大戶條款明年上路，三是中央地方共同推動。太陽光電裝置容量20GW目標，6GW屬屋頂型，14GW則為地面型，地面型由農委會提供8GW、經濟部提供5GW、其他部會1GW，屋頂型則設在農業設施、中小學屋頂、工廠屋頂和其他屋頂。

(工商 )