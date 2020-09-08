高盛發布研究報告指出，美股今年迭創歷史新高，而有市場恐慌指數之稱的CBOE波動率指數(VIX)卻同步上揚，為2000年網路泡沫破滅以來首見，恐為美股後市的壞兆頭。

美股經過勞動節連假後周二開市，受到多頭熱門指標特斯拉跳水重挫15％的拖累，大盤跳空開低，道瓊工業指數跌逾400點或1.4％，標普5百指數大跌2.1％，科技股跌勢尤重，那斯達克指數重挫3.6％，來到10,897點。

特斯拉暴跌主因為標普5百指數供應商S&P Global上周五盤後宣布，不會把特斯拉納為標普5百成份股，但未對此一決定的原因提出說明。

科技股成為重災區，蘋果跳空大跌5.4％，亞馬遜開低4.8％，臉書重挫4％，輝達暴跌近6％。

信安環球投資公司首席策略師夏爾(Seema Shah)指出，「我認為科技股獨強的情況將趨緩，接下來行情將走向類股輪動。由於逐漸減封，加上疫苗即將問世，民眾生活將開始恢復正常，封鎖期間高度依賴科技的情況將逐漸消退。」

VIX是預估美股未來30天波動情況的最佳指標，一般來說，美股若上漲，則VIX會下跌，兩者呈反向連動。

VIX若低於20代表美股交易風險偏低，升破20意謂市場恐慌情緒升溫，高於30則代表震盪加劇。

高盛指出，但目前VIX與美股的連動關係卻出現反常，標普5百指數目前正處於2000年3月以來的最高，而VIX同樣處於波段高檔。

VIX周二跳空大漲逾6％，來到35.61，過去一年來標普5百指數累計大漲17％，同期間VIX則飆漲約1倍。

高盛的分析師進一步表示，近來推升VIX走高的主要原因有二，首先是科技股的震盪幅度過大，其次是美國大選在即，投資人憂心選舉結果對大盤產生可能影響的不確定性。

上一次VIX與美股同步走高的情況出現於2000年3月的網路泡沫高峰，之後美股就從高點崩跌，那斯達克指數一路走空到2002年10月，波段跌幅高達80％。

(工商 )