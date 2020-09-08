台灣夜市文化享譽國際，不僅國外旅客爭相朝聖，國人也逛得不亦樂乎。不過近日有民眾抱怨夜市業者行銷太過誇大，販售標榜「日本空運品質」的「帝王蟹肉棒」，實際品嘗後口味卻和火鍋料相去無異。直呼「難受想哭」，已檢舉廣告不實。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，近日到夜市看到有業者販售「帝王蟹肉棒」，看板上更標榜大阪市場、日本空運直送。但實際購買後，味道嘗起來卻像火鍋料的蟹肉棒一樣「一絲一絲」的。原PO質疑「真的有蟹肉成分嗎？為何要這樣用文字廣告當噱頭？難道店家標示清楚成分很難嗎？」

原PO指出，自己絕對支持台灣夜市小吃攤創新，但經過這次經驗後，卻直呼「人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告。」原PO表示，1支蟹肉棒要價80-100元，對消費者來說也是錢。遇到這樣花招百出的業者，讓他直言難受想哭。

貼文一出，網友紛紛表示自己受騙經驗「我有吃到，雷爆，買了超後悔」、「文字遊戲，買過一次不會再買」、「還好我沒買」。有網友更指出，其實在大阪街頭販售的蟹肉棒也和原PO購買的相同，和蟹一點關係都沒有。並表示「只是蟹風味而已，裡面一點蟹肉成份都沒有」、「大阪的也是加工的啊」、「帝王是店名，主打蟹肉棒 （O；帝王蟹是品種，他的蟹肉棒（X」。

但也有網友認為「覺得貴，不要買不就好，人家也只不過是混口飯吃」。原PO後來也回應，強調重點在於業者廣告不實，「怎麼能拿B充當A文字來當作噱頭呢？」、「蟹肉棒跟蟹味棒本來就要清楚標示」，更表示已檢舉該店家。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，到夜市看到有業者販售「帝王蟹肉棒」，實際購買後，味道嘗起來卻像火鍋料的蟹肉棒一樣。(摘自爆怨公社)

(中時新聞網)