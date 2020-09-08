YouTube擁有227萬訂閱的南韓網紅「Daud Kim」，日前爆出性侵到南韓旅行的女遊客，雖然他一再否認，不過爆料者又曝光一段影片，他從容穿上褲子走人，讓他終於承認了的罪行，坦言「做了不好的事情」。
「Daud Kim」被爆性侵後，他拍影片表示是對方邀請，讓他在沙發上睡覺，結果醒來後對方忽然大吼，並要脅報警，他才倉皇逃走，並透露自己當時喝醉酒，所以不太記得發生什麼事，不過爆料者再曝光一段影片，看得出他並沒有很匆忙離去。
畫面中可看到「Daud Kim」坐在台階上，慢慢套上內褲和外褲準備離開，背景還有錄下影片的女性哭喊：「我不敢相信我對妳做了這樣的事，我讓他進來，然後他想強暴你。我的天，我永遠不會原諒我自己。」
「Daud Kim」之後再次上傳影片，坦承「做了不好的事情」，並自爆自己已結婚3年，還有一個小孩，但婚姻不幸福，目前和老婆、小孩分居中。他曾在之前影片中表示，原是一名天主教徒，在一年前「改宗」信仰伊斯蘭教。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。