Daud Kim慢條斯理穿上內褲。(圖／翻攝自推特)

T/W Sexual Assault



Daud Kim on the staircase of the victim's house without any captions blocking it. Subtitles provided below.



He said in his apology video he was 'completely at panic and tried to hurry out from that place' looks like he's taking his time.#DAUDKIM pic.twitter.com/K8kNSl1rYe — deplatform daud jay kim. (@canceldaudkim) August 26, 2020

YouTube擁有227萬訂閱的南韓網紅「Daud Kim」，日前爆出性侵到南韓旅行的女遊客，雖然他一再否認，不過爆料者又曝光一段影片，他從容穿上褲子走人，讓他終於承認了的罪行，坦言「做了不好的事情」。

「Daud Kim」被爆性侵後，他拍影片表示是對方邀請，讓他在沙發上睡覺，結果醒來後對方忽然大吼，並要脅報警，他才倉皇逃走，並透露自己當時喝醉酒，所以不太記得發生什麼事，不過爆料者再曝光一段影片，看得出他並沒有很匆忙離去。

畫面中可看到「Daud Kim」坐在台階上，慢慢套上內褲和外褲準備離開，背景還有錄下影片的女性哭喊：「我不敢相信我對妳做了這樣的事，我讓他進來，然後他想強暴你。我的天，我永遠不會原諒我自己。」

「Daud Kim」之後再次上傳影片，坦承「做了不好的事情」，並自爆自己已結婚3年，還有一個小孩，但婚姻不幸福，目前和老婆、小孩分居中。他曾在之前影片中表示，原是一名天主教徒，在一年前「改宗」信仰伊斯蘭教。

(中時新聞網)