美國家具品牌Crate & Barrel受惠疫情，電商前八月成長逾六成，亦帶動整體業績在前八月呈正成長3～4％，Crate & Barrel強調，今年11月將往南台灣發展透過策略聯盟進駐台南知識館、第四季更有望再展新店。

在疫情衝擊下，房市熱、宅經濟看俏，特力指出，2020年的熱門關鍵字「Staycation」是由stay與vacation兩個單詞組合在一起，中文翻為「宅度假」，原意是不花大錢出國，就在家或居家附近旅遊，亦進一步創造出舒適休閒又能舒緩焦慮的居家空間成為一大商機。Crate and Barrel新商品設計部副總Sebastian Brower表示，今年的新品與自然融為一體，講究人類與環境之間的和諧，反映在產品的製作細節上，並延伸出經典草原學派的現代演繹風格，強調自然手感與材質，色調以紅棕色、琥珀色和帶黃的棕色調為主。

(工商 )