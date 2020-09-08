前台北市議員童仲彥，在遭民進黨開除黨籍後，後續幾年又因駕車喝酒從此退出議員政壇，事後他自行創立新政黨「金色力量」，專門推動兩性相關諮詢與服務需求。近幾日，童仲彥突發起想開設「真男人實戰班」，主要教導男性朋友如何把妹，甚至還有分為理論與實務課程，也帶領這群熟男們前往包廂進行把妹實戰，影片最後可以觀看到，除了童仲彥的精神喊話，把妹導師更是以行前說明會方式，告知各位熟男們需銘記於心重點教戰守則，更是在語畢後共同喊話：「把妹！回家！」。

童仲彥開設「真男人實戰班」教把妹。（Youtube【真男人實戰】夜店都是我的人！怎麼跟我鬥？翻攝）

不僅如此，童仲彥近日更開設「真男人實戰班」，教導男性朋友如何把妹，同時也將部分課程內容PO上網，和導師一起公開上夜店時的秘訣。童仲彥卸下議員身分後，事業重心逐漸轉往網路，除了常在YouTube頻道分享兩性與性愛經驗談。從影片當中，可以看到這8月份訓練班第5堂課的影片內容，童仲彥在把妹導師告知行前重點前，童仲彥曾說明，我們就像警察掃毒行動前的行前會一樣，先來精神喊話與告知重點項目，也強調「我們是有紀律的團隊」。

把妹導師在影片中提醒，坐進夜店包廂後，絕對不能坐著滑手機，應該要多去找女生攀談，簡單打招呼後就可提議「我跟朋友開包廂」，並邀約對方一起喝酒；若一切順利進行，進包廂第一件事就是要跟「大哥（這裡指童仲彥，但若旁邊有認識的人也可順勢叫)」打招呼，同時幫忙互相介紹，再安置女方就坐，可突顯出注重禮貌的個性，提升女生好感。

專家接著分享秘訣，指男生到夜店時，只要在走道或吧檯看到認識的人，甚至是擦身而過也沒關係，最好都和對方打聲招呼，也可以握個手甚至擁抱，「製造出一種整個夜店都是你認識的人這種感覺」，除了能增加安全感，也會讓女生覺得自己很罩，「夜店都是我的人！怎麼跟我鬥？」

(中時新聞網)