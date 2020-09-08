中央氣象局表示，明日各地天氣大致穩定，但周四受到鋒面影響，降雨範圍擴大，北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的機率。預計不穩定天氣最久持續至下周二。

根據臉書專頁《天氣風險》氣象主播簡瑋靚表示，明日吹西南風，所以各地雲量以及水氣會增加，但整體來說會是穩定的好天氣，不過午後熱對流旺盛，部份山區要注意午後雷陣雨的發生。

由於西南風周四起增強，北方還有一波鋒面雲系逐漸接近台灣，大環境從原本的偏東南風轉成偏南風、西南風，帶來水氣到台灣上空，導致午後陣雨明天開始變的明顯。周五鋒面雲系逐漸接近，雖沒有直接影響台灣，但也為各地帶來不穩定的大氣條件，所以從這周四一路到下周二左右，各地都有降雨機會。

今晚至明日清晨西半部空氣品質依然不太理想。根據氣象局資料顯示，明日環境風場為偏南風，風速弱，清晨垂直擴散條件較差，加上光化作用的影響，臭氧濃度已經連續多日到達敏感族群不健康的等級，而北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，建議對空氣敏感族群要減少從事戶外活動。

兩分鐘報天氣-2020-09-08 【 兩分鐘報天氣 】周三各地多雲到晴 🔹 午後山區雷陣雨 🔹 🔹 西半部空氣品質不佳 🔹 🔸 周四起鋒面接近天氣不穩定 🔸 詳細天氣 趕快來看瑋靚主播怎麼說! 📍 我們的官網：https://blog.weatherrisk.com/ 📍 跳過片頭：https://www.youtube.com/user/WeatherRiskMedia #兩分鐘報天氣 #詳細氣象影音請上官網 ＠氣象主播簡瑋靚 —————————————————————————— 擔心天氣來攪局嗎？ 給你專屬的天氣預報 ➡️ 【客製化天氣預報】 小範圍、長時間，再也不怕壞天氣啦 https://catch.weatherrisk.com/ ----------------------------------------------- 💡 活動總是被天氣攪局？來試試【客製化天氣預報】！ ➡️ https://catch.weatherrisk.com/ 💡 需要查詢過去的氣象資料？有任何氣象服務的需求？ ➡️ https://www.weatherrisk.com/ 💡 專屬於對方的生日禮物：【生日天氣圖】！ ➡️ http://tinyurl.com/qq2nmsn 由天氣風險 WeatherRisk 發佈於 2020年9月8日 星期二

(中時新聞網)