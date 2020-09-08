中央氣象局表示，明日各地天氣大致穩定，但周四受到鋒面影響，降雨範圍擴大，北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的機率。預計不穩定天氣最久持續至下周二。
根據臉書專頁《天氣風險》氣象主播簡瑋靚表示，明日吹西南風，所以各地雲量以及水氣會增加，但整體來說會是穩定的好天氣，不過午後熱對流旺盛，部份山區要注意午後雷陣雨的發生。
由於西南風周四起增強，北方還有一波鋒面雲系逐漸接近台灣，大環境從原本的偏東南風轉成偏南風、西南風，帶來水氣到台灣上空，導致午後陣雨明天開始變的明顯。周五鋒面雲系逐漸接近，雖沒有直接影響台灣，但也為各地帶來不穩定的大氣條件，所以從這周四一路到下周二左右，各地都有降雨機會。
今晚至明日清晨西半部空氣品質依然不太理想。根據氣象局資料顯示，明日環境風場為偏南風，風速弱，清晨垂直擴散條件較差，加上光化作用的影響，臭氧濃度已經連續多日到達敏感族群不健康的等級，而北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級，建議對空氣敏感族群要減少從事戶外活動。
兩分鐘報天氣-2020-09-08
【 兩分鐘報天氣 】周三各地多雲到晴
🔹 午後山區雷陣雨 🔹
🔹 西半部空氣品質不佳 🔹
🔸 周四起鋒面接近天氣不穩定 🔸
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➡️ http://tinyurl.com/qq2nmsn由天氣風險 WeatherRisk 發佈於 2020年9月8日 星期二
(中時新聞網)
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